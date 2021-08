„Im Einsatz das Können bewiesen“

Vlotho

Ein bewegtes Jahr liegt hinter der THW-Ortsgruppe Vlotho, das geprägt war von dem Umzug in die neue Unterkunft am Loher Busch 50 in Lohe, durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie und durch zahlreiche Hilfseinsätze zur Unterstützung unter anderem der Feuerwehr oder bei Gefahrenlagen wie der aktuellen Hochwasserkatastrophe.

Von Joachim Burek