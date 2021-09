Im Einsatz für Sicherheit im Kinderbett

Der Tod eines zwei Jahre alten Jungen im Etagenbett einer Mini-Kita in Gelsenkirchen erschüttert die in Hiddenhausen arbeitenden Mitarbeiter des TÜV Rheinland. Mit den Sicherheitsprüfungen von Möbeln wollen sie dazu beitragen, dass genau solche Unfälle vermieden werden.

Mitarbeiter des Möbellabors in Hiddenhausen sind über Todesfall in Gelsenkirchener Kita erschüttert

Laborleiter Berthold Heinz verfügt am neuen Standort in Sundern jetzt über 1800 Quadratmeter Prüf- und Bürofläche.

Die Prüfung von Kindermöbeln – darunter auch von Kinder-Etagenbetten, in denen der kleine Junge ums Leben gekommen ist – zählt mit zu den wichtigsten Aufgaben am neuen Stammsitz an der Unteren Wiesenstraße in Sundern. Laborleiter Berthold Heinz: „Unfälle sind nicht völlig vermeidbar. Doch falls mal etwas passiert, sollen unsere Prüfungen dazu beitragen, dass sie nicht schwer verletzend, lebensgefährlich oder tödlich enden.“