Der Blick auf den in einer Kurve verlaufenden Anschluss des Wohngebiets an die Landstraße: Unten zweigt die Stichstraße zur Falkenstraße ab. Die Baustraße selbst schwenkt ins zukünftige Wohngebiet ab, auf dessen Weitläufigkeit man zwischen den Bäumen hindurch blicken kann. Die Baustraßen sind erkennbar, im Hintergrund auch der Anschluss an den Taubenweg.

Foto: Ulrich Fälker