Im Harksiek wird wieder gefeiert

Nach der Corona-Pause laden die Schützen von 1889 Uffeln für 18. und 19. Juni zu ihrem Traditionsfest in Vlotho ein

Vlotho

Gute Kunde für alle Schützen und Schützenfest-Freunde: Der Schützenverein von 1889 Uffeln wird nun doch sein großes Freiluft-Schützenfest feiern. Am 18. und 19. Juni findet nach zweijähriger Corona-Pause das Traditionsfest am Schützenhaus im Harksiek in Uffeln statt.

Von Joachim Burek