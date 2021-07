Im Herbst sollen die Bagger rollen

Möglichst noch in diesem Herbst soll der erste Spatenstich für das geplante integrative Wohnprojekt des Spar- und Bauvereins Paderborn und der Stiftung Bethel an der Wittekindstraße erfolgen. Das sagten die Projektbeteiligten am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs.

Die Fertigstellung des rund 5,7 Millionen Euro teuren, von der Paderborner Architektur-Werk-Stadt entworfenen Neubaus in Bahnhofsnähe ist für Anfang 2023 geplant. Entstehen soll unmittelbar hinter dem neuen DRK-Gebäude an der Bahnhofstraße ein dreigeschossiger Bau mit Staffelgeschoss. In 26 etwa 40 Quadratmeter große Appartements in den ersten drei Etagen können künftig Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen oder so genannten „erworbenen Hirnschäden“ (zum Beispiel nach Unfall oder Schlaganfall) wohnen. Diese Menschen werden durch Bethel im Alltag unterstützt.