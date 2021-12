Im Januar ziehen die ersten Bewohner ein

Mehrgenerationenhaus mit Pflege-WG und Mietwohnungen an der Roten Erde in Steinhagen wird bald fertig

Steinhagen

Im Erdgeschoss eine Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedarf, in den beiden Etagen darüber Wohnungen, die zwar barrierefrei, aber keineswegs nur für ältere Menschen gebaut worden sind: An der Roten Erde in Steinhagen ist ein Mehrgenerationenhaus entstanden. Fertig wird es noch in diesem Jahr, im Januar, spätestens im Februar sollen die Bewohner einziehen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold