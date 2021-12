Im Jubiläumsjahr wird‘s immer bunter

Noch sieht es ein wenig grau-braun und trist aus. Doch im kommenden Jubiläumsjahr soll es entlang der Ortsdurchfahrt in Salzkotten von Monat zu Monat bunter werden. „Die Bepflanzung ist inzwischen 20 Jahre alt und wurde mit der Umgestaltung der B 1 angelegt“, erläutert Bürgermeister Ulrich Berger.

Noch wirken die Beete entlang der Salzkottener Ortsdurchfahrt etwas trist. Doch Bürgermeister Ulrich Berger sowie Ralf Wiedenhaus, Heiner Mersch und Martin Westermeier vom Fachbereich Stadtentwicklung (von links) versprechen schon vom kommenden Frühjahr an eine bunte Farbenpracht.

„Es war mal an der Zeit, die Beete grundlegend zu erneuern“, ergänzen Martin Westermeier und Heiner Mersch aus dem Fachbereich Stadtentwicklung. Das Jubiläumsjahr 750 Jahre Salzkotten bietet dafür einen guten Anlass. Und so hat Ralf Wiedenhaus mit seinem Team inzwischen sämtliche Beete entlang der vielbefahrenen Straße vom Kreisverkehr an der Upsprunger Straße bis hin zum Mutterhaus leer geräumt und 20 Zentimeter tief ausgekoffert. Nur die Bäume sind stehen geblieben. Zehn Lastwagen voller Sträucher, Bodendecker Blumen und Erde wurden abgefahren. „Die Pflanzen haben im Laufe der Jahre sehr gelitten. Mit ihren 20.000 Fahrzeugen täglich und dem Einsatz von Streusalz im Winter ist die B 1 schon ein extremer Ort für Bäume und Sträucher“, sagt Heiner Mersch.