Im JUZ gibt‘s Techno und Tekk

Vlotho

Unter dem Titel „Hart am Start“ nimmt die Stadt Vlotho mit ihrer Jugendfreizeitstätte am Samstag, 24. September, an der landesweiten Nacht der Jugendkultur teil. An der „nachtfrequenz 2022“ beteiligen sich landesweit mehr als 100 Städte und Gemeinden an 160 Locations mit den unterschiedlichsten Aktionen aus dem Bereich der Jugendkultur und -arbeit.

Von Joachim Burek