„Im Keller haben alle gebetet“

Paderborn

Die Zeitzeugen der Bombenangriffe auf Paderborn im Jahr 1945 können nicht fassen, was sie in den Nachrichten sehen. „Das erschüttert mich furchtbar, das ist entsetzlich“, sagt Gerda Böddeker (86) zu der Zerstörung in der Ukraine. Und Franz Josef Winter (84) hat die Bilder von damals wieder vor Augen: „das Ausgehen der Lichter, das Krachen.“ Angesichts der Verwüstung in Städten wie Mariupol bekommt die Erinnerung an die Luftschläge auf Paderborn vor 77 Jahren eine unerwartete Dringlichkeit.

Von Dietmar Kemper