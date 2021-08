Im Kinderzimmer ging es los

Ein junges Familienunternehmen für Lichttechnik, Elektronik und Antriebstechnik in Espelkamp wächst.

CMC Engineering GmbH feiert ersten Spatenstich an der Marie-Harting-Straße in Espelkamp

Die CMC Engineering GmbH hat am Freitagnachmittag, 13. August, an der Marie-Harting-Straße 3 in Espelkamp den ersten symbolischen Spatenstich für eine neue eigene Industrie- und Logistikhalle mit einer Größe von 1200 Quadratmetern und einem 600 Qua­dratmeter großen Verwaltungsgebäude gefeiert. Die Investitionskosten betragen 2,45 Millionen Euro.