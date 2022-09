Im Kleinen das Große entdecken

Lübbecke: Vernissage des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales am Berufskolleg

Lübbecke

Wie man kleine Projekte, durchgeführt in Kindertagesstätten oder Jugendhilfeeinrichtungen, mit relevanten gesellschaftspolitischen Themen in Verbindung bringen kann, das haben die 22 angehenden Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales nun in einer Vernissage eindrucksvoll dargestellt.