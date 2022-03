Im Kreis Höxter: drei Kommunen über 2000er-Wert

Die Coronazahlen im Kreis Höxter steigen weiter. Die Inzidenz lag am Freitagmorgen bei 1788,5 (Donnerstag: 1666,8). Es gab 541 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Inzwischen liegen drei Kommunen oberhalb der 2000er-Inzidenz.

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen ist mit 3563 (+462) angegeben. Die höchsten Inzidenzwerte melden Warburg, Borgentreich und Brakel. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt im Kreis Höxter seit Beginn der Pandemie nun 22.837 Frauen und Männer (+541). Als Genesene stehen 19.091 Personen (+79) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen vom RKI Berlin). Laut Kreisverwaltung sind im Kreis Höxter inzwischen 846.678 Bürgertests (+5467) durchgeführt worden. 14.705 (+489) davon waren positiv. Das entspricht 1,74 Prozent.

Aktuell muss im Kreis Höxter ein Patient, der das Virus in sich trägt, intensivmedizinisch betreut und auch beatmet werden. Der Anteil der Covid-19-Patienten an den insgesamt 31 Intensivbetten beträgt 3 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Coronapatienten) liegt aktuell bei 87 Prozent. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Höxter 183 Menschen, die das Virus in sich trugen, verstorben.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Freitag:

Bad Driburg: 310 (+47) aktiv Infizierte, 53 Neuinfektionen, Inzidenz 1126,9.

Beverungen: 330 (+61) aktiv Infizierte, 69 Neuinfektionen, Inzidenz 1661,1.

Borgentreich: 265 (+42) aktiv Infizierte, 43 Neuinfektionen, Inzidenz 2082,1.

Brakel: 523 (+39) aktiv Infizierte, 49 Neuinfektionen, Inzidenz 2065,1.

Höxter: 625 (+51) aktiv Infizierte, 67 Neuinfektionen, Inzidenz 1304,9.

Marienmünster: 78 (+15) aktiv Infizierte, 19 Neuinfektionen, Inzidenz 1162,6.

Nieheim: 180 (+6) aktiv Infizierte, 10 Neuinfektionen, Inzidenz 1742,6.

Steinheim: 258 (+24) aktiv Infizierte, 33 Neuinfektionen, Inzidenz 1157,1.

Warburg: 768 (+149) aktiv Infizierte, 165 Neuinfektionen, Inzidenz 2185,1.

Willebadessen: 226 (+28) aktiv Infizierte, 33 Neuinfektionen, Inzidenz 1925,4.

Auch im Kreis Holzminden steigt der Inzidenzwert weiter und liegt jetzt bei 1502,7 (Donnerstag: 1367,4). Hier müssen zwei Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, einer von ihnen wird beatmet. Die neun Intensivbetten im Kreis Holzminden sind derzeit alle belegt.