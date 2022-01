Im „Küstergarten“ öffnet auch ein Café

„Ab Februar nehmen wir die Wohnanlage ‚Küstergarten‘ in Betrieb“, kündigt Thomas Berens, Geschäftsführer von Sankt Johannes Warburg, an. Die Bauarbeiten seien weitgehend abgeschlossen. Das Gebäude werde derzeit gereinigt.

Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. In wenigen Tagen ziehen die ersten Mieter in die Wohnanlage „Küstergarten“ ein.

Mitten in der Innenstadt ist ein dreigeschossiges Gebäude entstanden. In elf Wohnungen finden dort in Zukunft vor allem Menschen mit Hilfe- und Betreuungsbedarf, die noch nicht im Seniorenalter sind, ein neues Zuhause. „In der zwölften Wohnung entsteht das Johannes-Cafè“, sagt Thomas Berens.