Im neuen Jahr wird weiter geimpft

Bürgermeister Michael Kasche (links) bei der ersten Impfaktion im Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft am 11. Dezember: Das Interesse an der Corona-Schutzimpfung war groß. Mittlerweile wurden 731 Impfungen an vier Tagen vorgenommen.

Vormerken sollten sich Interessierte, die sich gegen das Coronavirus schützen wollen, folgende Termine: Donnerstag, 6. Januar (geimpft wird ab 15 Uhr), und Samstag, 8. Januar (geimpft wird ab 10 Uhr). Wichtig: Im Gegensatz zu den ersten vier Impfangeboten der Gemeinde, bei denen der Impfstoff von Moderna verabreicht wurde, wird an den beiden neuen Terminen ausschließlich der mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech verimpft. Geändert hat sich ebenfalls der Internet-Link zur Terminbuchung. Dieser lautet für die beiden Impfaktionen im Januar https://www.terminland.eu/huellhorst.

Sollten keine Termine mehr verfügbar stehen, werden Interessierte gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorbeizuschauen. Ort ist wieder das Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft (Niedringhausener Straße 78, direkt an der B239).

Termine für alle ab 18 Jahren

Die Termine stehen für alle Interessierten ab 18 Jahren zur freien Verfügung. Es werden Erst-/Zweit- und Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Bei einer Auffrischungsimpfung ist ein Abstand von drei Monaten zur Grundimmunisierung einzuhalten (Ausnahme: nach Johnson & Johnson sind vier Wochen ausreichend). Eine Kreuzimpfung ist problemlos möglich.

Die Grundimmunisierung (Erst-/Zweitimpfung) sollte mit dem gleichen Impfstoff erfolgen, wobei ein Abstand von drei bis sechs Wochen zur Erstimpfung einzuhalten ist. Nach Erstimpfung mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson kann die zweite Impfung mit dem Impfstoff von Biontech erfolgen. Diese und weitere Infos finden sich auf der Terminbuchungsseite.

Nach Angaben des Bürgermeisters wurden am ersten Impftag 275 Menschen geimpft, am zweiten 69, am dritten 156 und am vierten Tag 231 Covid-19-Schutzimpfungen verabreicht, somit wurden insgesamt 731 Impfungen gezählt. „Nur von einer Ärztin mit Team wurden diese durchgeführt. Ich danke ihnen und dem DRK Hüllhorst von ganzem Herzen für die Unterstützung. Ich selbst habe die erste, dritte und vierte Impfaktion mit begleitet. An den nächsten beiden Terminen werde ich auch vor Ort sein“, so Kasche. Sein Dank geht auch an das Team vom Kreis Minden-Lübbecke, das den Impfstoff zur Verfügung stelle.