Im Notfall wird das Kleeblatt gezogen

Nordrhein-Westfalen und Bayern sind als bevölkerungsreichste Bundesländer allerdings davon ausgenommen – hier müssen sich die Krankenhäuser in akuten Notfällen untereinander helfen. In diesen Notfallplan sind nach Auskunft von Peter Hutmacher, Geschäftsführer des Klinikums Herford, auch die drei Akutkrankenhäuser im Kreis Herford eingebunden.

Am 23. November behandelten die Kliniken im Kreis Herford 31 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung, sieben Patienten davon befanden sich auf der Intensivstation, vier mussten beatmet werden. Die Belastung der Mitarbeiter – sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte – sei hoch, die weiter steigenden Patientenzahlen seien belastend. Gerade bei hohem pflegerischen Aufwand könnten Überstunden entstehen.

Noch müsse das Klinikum keine elektiven, also zeitlich frei wählbaren, Eingriffe verschieben. Eine besondere Herausforderung sei in den vergangenen Wochen die Behandlung von Kindern gewesen, die am Respiratorischen Syncytial-Virus (RS-Virus) litten, einer Atemwegsinfektion. Wie bei einer Grippe führt diese Infektion bei Säuglingen und Kindern zu Müdigkeit, Schnupfen, Husten, Fieber und Halsschmerzen. Der Virus wird zumeist von Tröpfchen übertragen, das Robert-Koch-Institut hält aber auch eine indirekte Übertragung über kontaminierte Hände, Gegenstände und Oberflächen für möglich. Kinderärzte sehen in der Krankheit eine Form von nachgeholter Infektion, da der Lockdown im vergangenen Jahr zeitweise für sterile Verhältnisse gesorgt habe.