Im Sand am „Speedgirl“ gescheitert

Mega! Manchmal bedarf es nicht vieler Worte, um etwas Gelungenes auf den Punkt zu bringen. Hobby-Motorradrennfahrer Thilo Günther benutzt „Mega“ sehr oft, wenn er über seine Teilnahme an der Veranstaltung „Wheels & Wake“ im Beachclub Nethen spricht.

Hobby-Motorradrennfahrer Thilo Günther aus Schloß Holte-Stukenbrock berichtet über seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft „1/32 Mile“

Im Rahmen der Veranstaltung „Wheels & Wake“ war Thilo Günther auch beim ersten Flattrack-Rennen am Moorwinkelsdamm am Start.

Genauer gesagt über seine Teilnahme am dortigen Rennen über die „1/32 Mile“ – der Weltmeisterschaft auf dem sandigen Geläuf in der Nähe von Oldenburg, etwa 60 Kilometer von Bremen und nur einen Fischwurf vom Jadebusen an der norddeutschen Nordseeküste entfernt.