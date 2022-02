Im Schloss wird wieder gefeiert

Diskothek Kings Castle in der Spenger Mühlenburg öffnet am 5. März – neue Lüftungsanlagen installiert

Spenge

Gefühlt waren die Diskotheken seit Ausbruch der Corona-Pandemie durchgehend geschlossen. Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. „Endlich dürfen wir wieder öffnen“, ist Stephanie Jakobstorweihen erleichtert. Am Samstag, 5. März, wird ab 22 Uhr die erste Party seit Monaten im Kings Castle im Schloss Mühlenburg in Spenge steigen.

Von Kathrin Weege