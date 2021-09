Im Schülercafé dem Alltag entfliehen

Das Schülercafé ist der einzige offene Treffpunkt für Kinder und Jugendliche im Ortsteil Willebadessen. In neu renovierten Räumlichkeiten ist der Jugendtreff der KSJ in der obersten Etage des katholischen Pfarrheims in der Klosterstraße 31 zu finden.

Das Café bietet Jugendlichen einige Möglichkeiten an, damit sie dem grauen Alltag für ein paar Stunden entfliehen können. Dazu gehören unter anderem feste Angebote wie Billard, Kicker, Darts, Playstation oder Airhockey, die allesamt an jedem Öffnungstag genutzt werden können. Wer es ruhiger mag, kann in der Sitzecke chillen oder in der Küche des Treffs auch die Hausaufgaben erledigen

Offenes Prinzip im Schülercafé

„Das Schülercafé arbeitet nach einem offenen Prinzip. Dies bedeutet nicht nur, dass jeder kommen darf, der möchte, sondern auch, dass wir gerne auf die Wünsche unserer Besucherinnen und Besucher eingehen“, erläutert Marek Vogt, pädagogischer Leiter und Teamer im KSJ-Treff.

„In den vergangenen fast 20 Jahren sind aus den Ideen der Jugendlichen im Schülercafé tolle Aktionen entstanden“, berichtet Vogt. Nach seinen Worten habe es unter anderem viele Koch- und Spielabende oder -nachmittage gegeben, ein großes Fußballturnier – den sogenannten KSJ-Cup –, einen Longboard-Workshop, Fifa-Turniere und vieles mehr.

„Neben den genannten Aktivitäten und Möglichkeiten bieten wir einen wertfreien Raum, wo jeder sein kann, wie er ist und sein möchte. Dabei ist uns völlig egal, wie groß, wie alt, wie dick, wie dünn die Besucher sind und welcher Religion sie angehören. Bei uns im Schülercafé ist jeder willkommen“, sagt Marek Vogt.

Geöffnet ist das Schülercafé dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und mittwochs von 16 bis 20 Uhr.