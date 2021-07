Im Springen und in der Dressur Spitze

Vlotho

Welcher Reiter kann schon von sich behaupten, im Springen und in der Dressur gleichermaßen erfolgreich zu sein? Mette Schön vom Reit- und Fahrverein von Bismarck Exter ist eine der wenigen, weshalb sie am Wochenende bei der Westfalenmeisterschaft in Freudenberg bei den Junioren U18 auch in beiden Disziplinen antritt.

Von Lars Krückemeyer