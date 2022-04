„Im Straßenbau Investitionsstau ohne Ende“

Bereits 2017 mischte der Wirtschaftsinformatiker bei der Landtagswahl mit, vereinte 4,11 Prozent der Erststimmen auf sich. Nun also die erneute Kandidatur. Bei der Nominierungsveranstaltung im Januar setzte sich Brinkrolf gegen Kai Röchter aus Schloß Holte-Stukenbrock durch. Doch im Gegensatz zu Maxim Dyck (Wahlkreis Gütersloh II) ist er nicht auf der Landesliste vertreten. „Damit kann ich gut leben“, sagt Brinkrolf, der sich als gut in der AfD vernetzt sieht und auf seine Erfahrung setzt. So war er unter anderem bis Ende vergangenen Jahres Referent für Straßenverkehr der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin und zuvor im Landesfachausschuss Bauen, Wohnen und Verkehr. Gerade den letztgenannten Aspekt bezeichnet Brinkrolf als einen seiner Schwerpunkte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar