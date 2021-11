Im Südring-Center können Kinderwünsche erfüllt werden

Interessierte können sich bis zum 15. Dezember an Aktion des Paderborner Bonifatiuswerks beteiligen

Paderborn

In Zusammenarbeit mit dem Paderborner Bonifatiuswerk ist im Erdgeschoss des Südring-Centers gegenüber von Blumen Risse ein Wunschbaum aufgestellt worden. An ihm hängen etwa 40 Geschenkwünsche von Kindern aus dem Haus Teresa, einer sozialen Einrichtung in Kirchworbis im Eichsfeld, teilte das Südring-Center mit.