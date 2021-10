Im Team für den Hochwasserschutz

Das Unternehmen „Teamwork Höxter“ hat den Fischbach in mühevoller Handarbeit gereinigt sowie den Abfluss wieder hergestellt. Dabei arbeitet „Teamwork“ nach einem besonderen Prinzip.

Arbeiter der Lebenshilfe säubern den Fischbach in Nieheim – Inklusives Unternehmen ist im ganzen Kreis Höxter tätig

Das meiste Wasser ist aus dem gereinigten Bachbett abgeflossen. Darum haben sich in Handarbeit Patrick Nordhold (links) und Thomas Schwarz (Zweiter von links) gekümmert. Bürgermeister Johannes Schlütz und Teamwork-Geschäftsführer Antonius Schulte (rechts) wissen aus der Vergangenheit, dass der harmlos scheinende Fischbach zu einem reißenden Gewässer werden kann.

Die Bilder aus den Hochwassergebieten an Ahr und Lenne aus dem Sommer sind noch gut im Gedächtnis. Viele Bewohner von Himmighausen-Bahnhof können sich ebenfalls an dramatische Überflutungen erinnern – vor der eigenen Haustür. Hier fließt der Fischbach aus Grevenhagen kommend in einem engen Betonbett durch die Siedlung, die von steilen Hügeln und dem Bahndamm begrenzt ist.