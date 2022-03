Im Team Marketingstrategien entwickeln

Doch was genau gehört eigentlich in einen Businessplan? Wie entwickle ich eine passende Marketingstrategie und wie arbeite ich im Team? Diesen und vielen weiteren Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums für Wirtschaft und Verwaltung am Berufskollegs Brede gestellt. Die Lehrkräfte und auch die Schülerinnen und Schüler waren sich einig, dass der Deutsche Gründerpreis fest in das Programm des Berufskolleg aufgenommen werden soll. Umso mehr freut sich die Schule jetzt auch über das Siegel als „Deutsche Gründerpreisschule“.

Ziel war es, eine fiktive Geschäftsidee zu entwickeln. Schwierig war dabei, eine innovative Produktidee zu finden. Emilie Fries vom Team „Ventiplex“ erzählt: „Wir fanden die Idee eines Einkaufswagens spannend, der abhängig von einer Einkaufsliste den optimalen Weg durch den Supermarkt berechnet.“ Auch die anderen Ideen wie die Vitalbäckerei, Lieferdrohnen und Apps für das Eventmanagement und Smart Home hörten sich vielversprechend an.

Lennart Czorny und Lukas Lohr berichten: „Es war spannend zu sehen, wie man sich strukturiert von einer ersten Idee zum fertigen Produkt vorarbeitet. Nach einer Marktanalyse und Stärken- und Schwächenanalyse unserer Idee wurde unsere Aufgabe mit der Finanzplanung und dem Aufstellen eines Businessplans sehr konkret.“