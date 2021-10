Im Verkehrssektor ist ein Kulturwandel erforderlich

Nur gut 27 Millionen Menschen in Deutschland steht einer Studie zufolge ein sehr guter öffent­licher Personennahverkehr (ÖPNV) zur Verfügung. Diese Menschen wohnen in Großstädten oder Metropolregionen. Für die etwa 55 Millionen Menschen, die im länd­lichen Raum leben wie zumeist im Kreis Paderborn, ist das Angebot laut der Studie, die in dieser Woche vorgestellt wurde, deutlich geringer und oft nicht ausreichend.

Ein Kommentar von Matthias Band