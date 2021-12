Im Wohnzimmer ist kaum noch Platz

Lichterketten, Tannenzweige, Weihnachtskugeln – die meisten Wohnungen sind in der Adventszeit festlich geschmückt in großer Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Leuchtende Sterne erhellen dann die Fenster, die Krippe und der Weihnachtsbaumständer werden entstaubt und aus dem Keller geholt. Bei Valeriano Meta aus Werther ist im Wohnzimmer schon längst kein Platz mehr für einen Tannenbaum.

Was er vor sechs Jahren mit seiner Enkelin begonnen hat zu bauen, wächst und wächst: Valeriano Metas Heimatdorf braucht im Wertheraner Wohnzimmer viele Quadratmeter Fläche.

Der quirlige Italiener hat sein Heimatdorf im Kleinformat nachgebaut. Schneebedeckte Berge im Hintergrund rahmen das idyllische Dorf am Berghang ein. Was vor sechs Jahren als lustige Schnapsidee begonnen hat, wächst mittlerweile als italienisches „Winterwonderland“ in Metas Wohnzimmer zu jeder Adventszeit.