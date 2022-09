Im Zeichen des Hakenkreuzes

Das Manuskript für den ersten Band „Aus der Geschichte des Nationalsozialismus in Liemke (Schloß Holte)“ hat Günter Potthoff beim Verlag für Regionalgeschichte eingereicht. Ob das Buch in gedruckter Form noch dieses Jahr vorliegt, ist nicht sicher.

Ortsheimatpfleger Günter Potthoff sammelt Historisches aus der Stadt. Er hat mit Zeitzeugen gesprochen und die Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Der Titel: „Aus der Geschichte des Nationalsozialismus in Liemke (Schloß Holte)“.

Im ersten Band arbeitet Günter Potthoff die Geschichte des Widerstandskämpfers Heinz Baak auf und hat mehr als ein Dutzend Zeitzeugen befragt, die sich an die Zeit bis 1945 erinnern, aber auch über die Nachkriegszeit berichten können. Ein Kapitel nimmt sich der Geschichte der „Zigeuner“ an, der Sinti und Roma, die in Schloß Holte eine Rolle gespielt haben.