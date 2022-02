Immer mehr in der digitalen Welt

Sowohl die Sorge um das persönliche Wohlbefinden des einzelnen jungen Menschen als auch die spürbaren negativen Einflüsse auf die jeweilige soziale Entwicklung müssten unbedingt mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden, findet Thomas Freye, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Höxter. „Viele Kinder und Jugendliche leben inzwischen in einer auferlegten oder selbstgewählten gespenstischen Isolation von Gleichaltrigen – der Kontakt zur wichtigen Peergroup (Gruppe von etwa gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen, als soziale Bezugsgruppe neben dem Elternhaus) ist außerschulisch auf ein Minimum reduziert oder ganz in die digitale Welt verlegt“, so Freye.

Im Gespräch

Die aktuelle Lage der Kinder und Jugendlichen im Kreis Höxter stand im Mittelpunkt des Gesprächs von Uta Lücking, Landtagskandidatin der Grünen im Kreis Höxter, mit Thomas Freye.

Staatliche Programme wie „Ankommen und Aufholen“ mit Bildungsgutscheinen legen den Fokus vorwiegend auf das Ausgleichen des in den letzten beiden Jahren versäumten Unterrichtsstoffes. Das sei richtig und wichtig. „Darüber hinaus darf das gesamte soziale Miteinander in der Gruppe nicht vernachlässigt werden: Erfahrungen sammeln, soziales Erleben, Gemeinschaft, sich ausprobieren – das sind wichtige Bausteine im Prozess des Heranwachsens, die es zu unterstützen gilt,“ ergänzt Uta Lücking besorgt.

Es gelte jetzt, weitere öffentlichen Unterstützungsangebote zu initiieren, um die Benachteiligungen der Kinder und Jugendlichen auszugleichen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass in wenigen Jahren grundgelegte psychische Auffälligkeiten gleichsam durch die Hintertür kommen und nur schwer zu therapieren sein dürften.

Uta Lücking im Gespräch mit Thomas Freye, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes OV Höxter. Foto: Grüne

Vereine aller Art, deren Jugendarbeit teilweise auf Null zurückgefahren werden musste sowie Künstler und Künstlerinnen in der Kulturellen Jugendarbeit benötigen daher jetzt noch mehr Unterstützung, damit sie ihre wertvolle Arbeit fortsetzen oder überhaupt wieder aufnehmen können. Das seien große Aufgaben für Bund und Land, sagt Uta Lücking, da dies die Kommunen im Kreisgebiet vor Ort zwar umsetzen, nicht aber finanzieren könnten.

Flexible Anmeldung

Die Gesprächspartner hatten auch die Probleme der Eltern im Blick, die für ihre Kinder Plätze in Kindertageseinrichtungen suchen. So sprach sich Freye dafür aus, die unterschiedlichen sozialen Leistungen wie das Kindergeld, das Elterngeld sowie die Elternzeit für eine Abstimmung miteinander neu zu überdenken. Es müsse unbedingt verbessert werden, dass Anmeldephasen in den Kindertageseinrichtungen flexibler geplant und umgesetzt werden können.

Gegen Hassrede

In diesem Zusammenhang weist der Kinderschutzbund auch auf den Safer Internet Day hin, der vor wenigen Tagen begangen wurde. Eine Forsa-Umfrage habe gezeigt, dass über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahre im Netz schon Beleidigungen und Hass erlebt hat. Joachim Türk, Bundesvorstandsmitglied des Kinderschutzbundes: „Die bestehenden Zustände zu hinterfragen und öffentlich anzuprangern ist für viele der Beginn dauerhaften demokratischen Engagements. Machen Kinder und Jugendliche aber schon früh Erfahrungen mit Hassrede, sehen sie Fackelaufmärsche vor Privathäusern von Politikerinnen und Politikern, wie viel Lust auf Demokratie und Beteiligungswille bleibt da übrig?“ Hassrede sei ein Problem unserer Gegenwart, das denn demokratischen Nachwuchs der Zukunft gefährde. Die Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz müsse für die Ampel-Koalition deshalb hohe Priorität haben, fordert Türk.

Mitglied werden

Der Kinderschutzbund, Ortsverband Höxter, hat 115 Mitglieder und wird von einem siebenköpfigen ehrenamtlichen Vorstand geführt. Er will die Lobby für Kinder im Kreis Höxter sein. Wer Informationen sucht oder sich für eine Mitarbeit interessiert, kann sich an den Ortsverband in Höxter wenden. Das Büro ist in der Regel montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter 05271/4989220 erreichbar.