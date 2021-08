Immer mehr Jugendliche erkranken

Sechs Kinder im Alter von null bis vier Jahren wurden dem LZG mit Stand Sonntag als erkrankt gemeldet, zwischen fünf und neun Jahren waren es 16. Besonders stark betroffen sind laut der Statistik jedoch die Altersgruppen zehn bis 14 mit 24 Infektionen sowie 15 bis 19 mit 22 erkannten Erkrankungen. Zum Vergleich: Bis Dienstag vergangener Woche lagen die Infektionszahlen noch in keiner der jeweiligen Altersgruppen im zweistelligen Bereich – eine Tendenz zu deutlich mehr jüngeren Infizierten ist klar zu erkennen.

Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass sich mit insgesamt zunehmendem Infektionsgeschehen die Zahlen in vielen Altersbereichen erhöht haben – jedoch machen die Erwachsenen nun nur noch einen kleineren Teil davon aus – am Sonntag wurde vom LZG in diesem Bereich der Höchstwert bei den 40- bis 44-Jährigen mit 16 ausgewiesen.

Delta-Variante und Lockerungen

Dr. Ronald Woltering, Leiter des Gesundheitsamts des Kreises Höxter, sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass deutschlandweit erkennbar sei, dass zunehmend Menschen jüngeren Alters von einer Corona-Infektion betroffen sind: „Ein wesentlicher Grund sind die Impfungen, die bei der Bevölkerung mittleren und höheren Alters bereits weiter fortgeschritten sind. Ein weiterer Grund hierfür ist die derzeit vorherrschende und sehr ansteckendere Delta-Variante. Hinzukommt, dass viele der geltenden Lockerungen eher in der Lebenswirklichkeit jüngerer Menschen ansetzen, wie zum Beispiel geöffnete Kitas und Schulen oder erlaubte Feiern und andere Veranstaltungen.“

Laut Kreisverwaltung sei Willebadessen als Stadt mit der höchsten Kreis-Inzidenz auch ein Hotspot hinsichtlich der Erkrankungen junger Menschen – „einfach, weil hier viele Familien betroffen sind“, so Woltering. In Quarantäne befänden sich kreisweit aktuell etwa 750 Menschen – 500 jünger als 30 Jahre, davon wiederum 400 jünger als 20.

Beliebte Schülerausweise

Die Entwicklung beobachten auch die Lehrer im Kreisgebiet ganz genau. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT kritisierte Frank Scholle, Leiter des Gymnasiums Marianum in Warburg, unter anderem, dass Schülerausweise aktuell als offizielle Testnachweise für junge Menschen gelten. „Es gibt bei uns einen regelrechten Ansturm auf die Ausweise – dass sie aber zur Vermeidung von Infektionen dienen können, ist für mich ein Witz“, sagte er: „Natürlich testen wir montags und Mitte der Woche so gewissenhaft wie möglich. Aber wenn ein Schüler seinen Ausweis beispielsweise am Sonntagabend im Kino als Testnachweis nutzen kann, ist dazwischen viel Zeit vergangen.“ Außerdem würde die Schülerausweis-Lösung eine mögliche Impfung weniger attraktiv machen: „Wir sind dem Interesse in der Oberstufe nachgegangen. Ein Großteil derjenigen, die noch nicht geimpft sind, haben dies auch in Zukunft nicht vor.“

Auch Simon Tewes, neuer Leiter der Gesamtschule Bad Driburg, findet die Schülerausweise als Testnachweis „fragwürdig“. „Aktuell stellen wir deshalb separat auch noch Testzertifikate mit Datum aus“, betont er. In der Oberstufe seien die Impfangebote nach seinen Informationen bislang gut angenommen worden – aber ebenfalls nicht von allen. „Deshalb thematisieren und informieren wir, ohne Druck aufzubauen“, so Tewes weiter: „Wir beobachten die Situation allgemein mit Sorge und fragen uns, was das für die Schulen bedeuten wird. Wir sind da, wo das Virus hingeht.“