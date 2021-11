Immer samstags: Impfen im Werrepark

„Die aktuell ansteigenden Inzidenzwerte in der Region, aber auch in der Bundesrepublik geben Grund zur Sorge. Umso wichtiger ist es, den Impfaufrufen zu folgen, um so nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu schützen“, erklärt Centermanager Torben Schultz. Nach den erfolgreichen Impfwochen im Juli, August und September gebe es nun weitere Termine, an denen sich das ambulante Impfteam im Werre-Park, auf der ehemaligen Fläche „Fashion Store“, einrichtet. Geplant ist dies zunächst für jeden Samstag in der Zeit von 14 bis etwa 18 Uhr. Die erste Aktion ist an diesem Samstag, 20. November. Der Centermanager: „Bei vergleichbaren Angeboten in anderen Centern der ECE ist das Impfangebot gut angenommen worden.“

Ohne Anmeldung

Aufgrund der kalten Jahreszeit wird die ehemalige Fläche des „Fashion Store“ für das Impfteam bereitgestellt. Erreichbar ist sie über Parkplatz D/Eingang 5/ Camp David/Engbers.

Nach Angaben des Centermanagements bedarf es keiner vorherigen Anmeldung. Wer sich impfen lassen möchte, muss Personalausweis, Gesundheitskarte und (optional) seinen Impfpass mitbringen. Eingesetzt werden die Impfstoffe von ­Biontech und Moderna.

Zusätzliche Termine

Nach wie vor gebe es Zielgruppen, die bisher noch nicht durch das zurückliegende stationäre Angebot des Impfzentrums oder durch das hausärztliche System erreicht werden konnten. Daher werde die Impfaktion nun durch zusätzliche Termine erweitert.

Torben Schultz befürwortet und unterstützt auch die Fortsetzung der Impfaktion: „Es freut uns, dass wir als Werre-Park unseren Beitrag zur Unterstützung des Kreises Minden-Lübbecke durch die zur Verfügung­stellung einer geeigneten Fläche für die Impfaktion leisten können und hoffen, dass viele dem Aufruf folgen werden, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen und damit ihren Teil zur Coronabekämpfung beitragen.“