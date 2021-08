Impf-Aktion an Bürener Schulen

Auch Erwachsene sind willkommen. Die Aktion startet am Sonntag, 29. August, in der Turnhalle des Liebfrauengymnasiums und wird am Sonntag, 19. September, in der Gesamtschule Büren fortgeführt. So kann durch die Teilnahme an den beiden Terminen der volle Impfschutz erreicht werden. An beiden Tagen sind Impfwillige von 11 bis 16 Uhr willkommen.

Angeboten werden Impfstoffe der Firmen Biontech, zugelassen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, sowie von Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren. Für die Impfungen von Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren reicht die schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten. Ein Mustervordruck steht auf kreis-paderborn.de/impfen bereit.

Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und ein Impfausweis. Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Büren, des Kreises sowie den Bürener Schulen Mauritius-Gymnasium, Liebfrauengymnasium und der Gesamtschule.