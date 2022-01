Impfaktion geht im Februar weiter

Levern/Wehdem

In Stemwede wird weiterhin fleißig getestet und geimpft. Das Impfangebot in der kleinen Leverner Festhalle besteht im Januar an drei Tagen in der Woche. Die kostenlosen Bürgertests im DRK-Heim in Wehdem sind an mindestens drei Tagen in der Woche möglich.