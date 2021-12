Impfaktion im Nachbarort

Rödinghausen/Preußisch Oldendorf

Nach dem großen Erfolg der Impf-Aktion am vergangenen Wochenende bietet Preußisch Oldendorf in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Twele/Rittman/Lücker auch am kommenden Samstag, 18. Dezember, wieder Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr wird in der Aula der Sekundarschule, Offelter Weg 21, nach Terminvergabe geimpft. Ab 12.30 Uhr sind auch Impfungen ohne Termin möglich.