Impfaktion in Rödinghausen: Ärger über Sechsmonatsfrist

Rödinghausen/Bünde

Erst ist die Schlange bei der Impfaktion des Kreises Herford an der alten Rödinghauser Grundschule, die am Mittwoch um 14 Uhr startet, lang, dann wird sie schlagartig deutlich kürzer. Der Grund: Bei vielen der Anstehenden ist der letzte Coronaschutz-Pieks noch nicht lange genug her. Eine Booster-Impfung können sie sich somit nicht abholen.

Von Daniel Salmon