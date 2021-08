Impfaktionen ab Dienstag im Mühlenkreis

Hier die Termine auf einen Blick:



Dienstag, 17. August, um 15 Uhr, Hüllhorst, WEZ, Hauptstraße 80

Mittwoch, 18. August, um 15.30 Uhr, Espelkamp, Nachbarschaftszentrum im Erlengrund, Gabelhorst 38

Donnerstag, 19. August, um 15 Uhr, Porta Westfalica-Kleinenbremen, Edeka Tebbe, Am Dornbach 2

Freitag, 20. August, um 17.30 Uhr, Hüllhorst, Freilichtbühne Kahle-Wart (Unterer Parkplatz) vor der Veranstaltung „Comedy im Wald“ mit Alain Frei

Sonntag, 22. August, um 13:30 Uhr, Minden, Moschee Kaiserstraße 9 (während des Frauengebets)

In der vergangenen Woche haben sich über 800 Personen bei den Impfaktionen im Kreisgebiet impfen lassen.

In Bad Oeynhausen am Werre Park wurden 77 Personen geimpft, in Minden am Wez Grillepark 82 Personen, in Lübbecke bei McDonald´s 150 Personen, in Espelkamp am Bürgerhaus 122, in Minden auf der Kanzlers Weide über 180 Personen, in Petershagen am Lahder Badesee 121 und in Hille am Badesee Mindenerwald 65 Personen.

Einen großen Anklang fand auch die dritte Impfaktion für Kinder ab 12 Jahren im Impfzentrum. Dort wurden am vergangenen Samstag 264 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre geimpft sowie weitere 1012 Personen ab 16 Jahren. Dies hat der Kreis Minden-Lübbecke in einem Pressebericht mitgeteilt.