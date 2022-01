Impfangebot jetzt auch für Kinder

An der Hauptstraße 24 in Stukenbrock können nun Termine für 5- bis 11-Jährige vereinbart werden

Schloß Holte-Stukenbrock

Julian (5) sitzt in einer eigens für Kinder hergerichteten Impfkabine in der Impfstelle an der Hauptstraße 24 in Stukenbrock. Seine Mutter Dorothee Kipp (41) informiert sich im Gespräch mit Dr. Heike Klöpper (64) über das neue Impfangebot gegen das Coronavirus, das es ab dem kommenden Freitag, 14. Januar, hier geben wird.

Von Dirk Heidemann