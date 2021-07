Impfbereitschaft lässt deutlich nach

Erhielten zu Spitzenzeiten allein im Impfzentrum an einem Tag (3. Juni) fast 1600 Menschen den ersten oder zweiten Piks, so waren es in den vergangenen Tagen gerade mal zwischen 116 (Dienstag) und 575 (Mittwoch) – und darin sind die Aktionen der mobilen Teams auf öffentlichen Plätzen noch eingerechnet. Diese Zahlen teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit.

