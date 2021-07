Impfbus bietet weitere Termine an

In Steinhagen haben sich allein am vergangenen Donnerstag 134 Impfwillige in drei Stunden am Nachmittag am Rande des Wochenmarkts den Pieks für die Coronaschutzimpfung geben lassen. Um das Angebot für alle weiteren Impfwilligen aufrecht zu erhalten, gibt es nun auch in Steinhagen weitere Termine, an denen der Impfbus hier Station machen wird:

Mittwoch, 21. Juli, 15 bis 19 Uhr Markant-Markt Uhlemeyer, Bergstraße 1;

Montag, 26. Juli, 17 bis 21 Uhr Combi-Markt, Woerdener Straße 10;

Donnerstag, 12. August, 15 bis 19 Uhr Steinhagener Wochenmarkt.

Alle Personen ab 18 Jahren sowie Jugendliche ab 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten können sich dort jeweils ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Interessierte müssen nicht zwingend aus Steinhagen oder dem Kreis Gütersloh kommen. Verimpft werden die Vakzine von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Mitzubringen sind der gültige Personalausweis, die Krankenkassenkarte und der Impfpass (sofern vorhanden).

Weitere Termine des Impfbusses im Kreis Gütersloh:

Samstag, 17. Juli, 7.30 bis 12.30 Uhr Wiedenbrück (Wochenmarkt);

Sonntag, 18. Juli, 12 bis 19 Uhr McDonald‘s-Parkplatz Rheda-Wiedenbrück (dazu gibt‘s einen Gutschein für ein Spar-Menü; für alle ab 18 Jahren, Jugendliche ab 16 in Begleitung ihrer Eltern).

Sonntag, 25. Juli, 12 bis 19 Uhr McDonalds-Parkplatz in Spexard.