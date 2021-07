Impfbus hält in Steinhagen

Corona-Impfungen werden am Donnerstag auch direkt in Steinhagen im Impfbus des Kreises vorgenommen.

An diesem Donnerstag, 15. Juli, steht ein mobiler „Impfbus“ vom Kreis Gütersloh in der Straße Am Markt auf Höhe des Marktplatzes bereit. Das hat das Steinhagener Ordnungsamt bekannt gegeben.

Von 15 Uhr bis 18 Uhr können sich alle Personen ab 18 Jahren (Jugendliche ab 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) dort ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Verimpft werden die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson.