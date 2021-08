Impfdurchbruch beim Bielefelder Test-Arzt

Dr. Ulrich Quellmalz (69) ist doppelt geimpft und immer wieder auf Corona getestet worden. Doch nun ist der ärztliche Leiter des Bielefelder Testzentrumbetreibers PVM (Stationen unter anderem in der Uni und im Loom) plötzlich doch infiziert – ein sogenannter Impfdurchbruch.

via www.imago-images.de

Foto: via www.imago-images.de

Angesteckt hat er sich, so vermutet er, wohl bei einem ebenfalls doppelt Geimpften. Es war Quellmalz zufolge eine Begegnung am Freitag vergangener Woche bei einer Veranstaltung im Freien mit korrektem Hygienekonzept. Der mutmaßliche Krankheitsüberträger war allerdings nicht aktuell getestet – was ja auch nicht vorgeschrieben war.