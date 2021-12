Impfen an der B 239

Oberbauerschaft

Die Gemeinde Hüllhorst richtet am kommenden Samstag, 11. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft, Niedringhausener Straße 78 (an der Bundesstraße 239), ein Impfzen-trum ein. Darauf weist Bürgermeister Michael Kasche in einer Pressemitteilung hin.