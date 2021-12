Impfen im Dom und im Kreis Höxter

Warum öffnet der Kreis Paderborn die Impfstelle in Salzkotten nicht auch an den Wochenende? Immer mehr Impfwillige kritisieren, dass es zwar zahlreiche Aktionen gibt, allerdings sind diese mit erheblichen Wartezeiten verbunden, weil keine Termine buchbar sind. Nach Angaben des Kreises sei es zwar möglich, die Kapazitäten in der Impfstelle aufzustocken, allerdings sei das derzeit nicht geplant. Derweil kommt ein Angebot aus dem Nachbarkreis Höxter.

Kapazitäten in der Sälzerhalle sind ausgeschöpft, es gibt aber Alternativen

In der Impfstelle Salzkotten sind die Termine ausgebucht. Nur selten stehen Einzeltermine zur Verfügung.

In der Impfstelle Salzkotten stehen von montags bis freitags jeweils 1000 Termine zur Verfügung. Allerdings sind diese bis auf weiteres ausgebucht. Wenn überhaupt werden kurzfristig Einzeltermine frei, weil eine andere Personen ihren gebuchten Termin abgesagt hat. Nach Angaben des Kreises lohnt es sich also, immer wieder im Buchungsportal nachzusehen.

Am Mittwochmittag standen in Salzkotten einige wenige Impfkapazitäten für den 22. und 23. Dezember zur Verfügung. Doch auch diese Termine dürften nach kurzer Zeit bereits vergeben worden sein.

Jetzt naht Hilfe aus dem Nachbarkreis: Dort stehen nach Angaben des Kreises Höxter 2000 Impftermine zur Verfügung, die auch an Menschen aus dem Kreis Paderborn vergeben werden. Der große Andrang sei derzeit etwas rückläufig, weil die meisten Menschen, die sich jetzt schon boostern lassen können, ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben, heißt es.

Gebucht werden können die Termine in den Impfstellen in Höxter-Lütmarsen und in Warburg. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Das Angebot gilt für Erst- und Auffrischungsimpfungen. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech (für 18- bis 29-Jährige und Schwangere) und von Moderna (für über 30-Jährige). Die Mindestzeit für eine Boosterimpfung beträgt fünf Monate, empfohlen werden jedoch sechs Monate. Terminbuchungen sind ausschließlich über das Internet-Portal des Kreises Höxter buchbar: www.impfung-kreis-hoexter.de.

Neben den Impfungen in der Sälzerhalle setzt der Kreis Paderborn weiterhin auf mobile Aktionen. Dazu zählt das Advents-Impfen an den Samstagen, das von einigen Praxen in Westfalen-Lippe angeboten wird.

Pressesprecherin Michaela Pitz: „Bei unserer jüngsten Impfaktion am Samstag, 4. Dezember, im Forum St. Liborius in Paderborn haben sich 650 Menschen impfen lassen. Es gab keine Schlangenbildung. Derzeit entspricht das breitgefächerte Impfangebot der Nachfrage. Selbstverständlich beobachten wir das derzeitige Impfgeschehen und die Nachfrage weiter, so dass wir gegebenenfalls aufstocken könnten und würden. Nach jetzigem Stand ist das jedoch nicht erforderlich.“

Eine ganz besondere Aktion ist zudem für diesen Samstag, 11. Dezember, geplant. Im Paderborner Dom wird in der Zeit von 10 bis 17 Uhr eine große öffentliche Impfaktion durchgeführt. Das Metropolitankapitel lädt zusammen mit dem Kreis Paderborn und dem DRK alle Menschen ohne zuvor ausgemachte Termine zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ein.

Auch der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn und die Malteser im Erzbistum sind dabei. Die katholischen Sozialverbände betreuen die Wartenden und verteilen an die Impfwilligen ein Dankeschön für das Anstellen.