Impfen im ehemaligen Saturn-Markt

Kreis Herford baut Angebot aus – stationäre Impfstelle wird am Mittwoch um 14 Uhr in Betrieb genommen

Herford

Der Kreis Herford baut sein Impfangebot weiter aus: Ab Mittwoch, 8. Dezember, geht in der Berliner Straße 30 in Herford – also in den ehemaligen Räumlichkeiten des Elektromarktes Saturn – die nächste stationäre Impfstelle in Betrieb. Die Impfstelle wird in enger Zusammenarbeit mit dem Klinikum errichtet.