Impfen in Kaiser-Karls-Trinkhalle

Gemeinsam gegen Corona – unter diesem Motto bieten die Stadtverwaltung Bad Lippspringe und das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in der kommenden Woche sechs Impfaktionen ohne Termin in der Kaiser-Karls-Trinkhalle an.

Da dort von Montag bis Freitag ausschließlich der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommt, richten sich die Aktionen an diesen Tagen an Personen, die über 30 Jahre alt sind.

Am Montag und Dienstag, 6. und 7. Dezember, sowie am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Dezember, ist die Impfstelle in der Kaiser-Karls-Trinkhalle in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 8. Dezember, impft Dr. Erik Ernst vom MZG in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Zur Verfügung stehen bei allen Terminen jeweils 150 Dosen Moderna für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen, die ausschließlich an Über-30-Jährige verabreicht werden.

Für jüngere Personen gibt es am Samstag, 11. Dezember, die Möglichkeit zur Impfung in der Kaiser-Karls-Trinkhalle Bad Lippspringe. An diesem Tag werden dort in der Zeit von 9 bis 14 Uhr 250 Dosen Moderna sowie maximal 50 Dosen Biontech verimpft.

Letztere sind Personen unter 30 Jahren und Schwangeren ab dem vierten Monat vorbehalten. Zu allen Terminen sind der Personalausweis und der Impfausweis mitzubringen. Die Impfdosen werden jeweils nach dem Windhundprinzip vergeben.