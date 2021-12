„Impfen ist ein Zeichen der Nächstenliebe“

Krankenversicherungskarte, Personal- und Impfausweis – mehr brauchte man am vergangenen Samstag nicht, um sich zwischen 10 und 17 Uhr im Kreuzgang des Paderborner Doms gegen Corona impfen zu lassen. Für ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung nahmen viele Paderborner auch das Warten in der Schlange in Kauf. Mehr als 100 Menschen erhielten so ihre erste Impfung gegen Covid-19.

Organisiert wurde das besondere Impfangebot vom Metropolitankapitel gemeinsam mit dem Kreis Paderborn sowie vielen ehrenamtlichen Helfern. Schon von 9 Uhr an haben die ersten Menschen ihre Impfe bekommen. „Es ist natürlich schön, dass wir den Menschen hier so unkompliziert helfen können“, freut sich Mandy Bittner-Schweter. Die 35-Jährige arbeitet für die koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreisgesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, die unter anderem auch für das Impfzentrum in Salzkotten zuständig ist.

Der Anstoß für die Aktion kam von einer Lektorin des Doms. Dompropst Monsignore Joachim Göbel erläutert: „Sie ist selbst Ärztin und hat gefragt, ob wir unsere Räumlichkeiten zum Impfen zur Verfügung stellen könnten. Für uns war klar: Wir wollen nicht nur Appelle senden, sondern auch aktiv Angebote schaffen und dann haben wir gesagt: Toll, das machen wir!“

Eine der mehr als 700 Menschen, die sich am Samstag haben impfen lassen, ist Annegret Otte. Sie kam extra aus Schlangen, um sich für ihre Booster-Impfung am kleinen Domplatz anzustellen. „Meine zweite Impfung ist sechs Monate her und da hat mich mein Sohn auf diese Aktion aufmerksam gemacht“, erzählt die 63-jährige Friseurin. Der Ort sei dabei eher zweitrangig. „Aber klar, das Angebot regt an, mal wieder in die Kirche zu gehen“, schildert Otte nachdenklich und ergänzt: „Irgendwie ist das so eingeschlafen, dabei ist es in der Kirche eigentlich immer schön.“ Sie wünsche sich, dass die Kirche auch in Zukunft die Öffentlichkeit mehr einbindet. Gedanken, die viele der wartenden Paderborner teilen.

„Vielleicht sind die Menschen ohnehin in der Nähe oder denken sich: Wer wurde schon im Dom geimpft?“, versucht sich Dompropst Joachim Göbel das große Interesse zu erklären. Dass die Kombination aus Kirche und Impfung funktionieren kann, sei für ihn keine Überraschung. „Einige Menschen nutzen auch die 15 Minuten nach der Impfung und set-zen sich zum Beten in den Dom.“ Überhaupt sei die Impfung gegen das Corona-Virus ein Zeichen der Nächstenliebe, also „Christenpflicht“.

Dr. Clemens Franke sieht das ähnlich. Der 68-jährige Arzt ist bereits seit drei Jahren in Rente und war am vergangenen Samstag auch im Einsatz. Dabei fielen für ihn zwei Welten zusammen. „Seit meiner Rente gehöre ich der Domgilde an und bin Domführer. Mit Beginn der Pandemie bin ich dann noch Teil des Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe geworden“, erzählt der ehemalige Lungenfacharzt. „Das ist also ein bisschen Heimat hier im Dom.“ An diesem Ort hat der Paderborner am Samstag von morgens bis abends die Freiwilligen über die Impfung und ihre Risiken aufge-klärt. Das sei eigentlich unkompliziert, allerdings brauche es manchmal auch mehr Geduld, um einen Menschen von der Impfung zu überzeugen. Arbeit, die nach immerhin mehr als sieben Stunden Beratung ihre Spuren hinterlässt. „Langsam ist auch meine Stimme weg und ich müsste mir mal die Beine vertreten“, schildert Franke.

Ebenso erschöpft, aber glücklich zeigte sich Mandy Bittner-Schweter am Samstagabend. Auch für sie spielt der Ort der Impfung keine besondere Rolle. „Mir ist eigentlich egal, wo wir impfen, Hauptsache wir bekämpfen die Pandemie“, und ergänzt zufrieden: „Aber klar, die Räumlichkeiten hier sind einfach ideal!“

Der Großteil der Menschen, die am Samstag im Dom waren, haben eine Booster-Impfung erhalten, insgesamt 597 Paderbornerinnen und Paderborner. Sorgen, dass der Impfstoff dafür nicht ausreiche, seien aber nie aufgekommen. „Wir haben mindestens 1000 Dosen dabei und außerdem Zugriff auf einen Vorrat, also am Impfstoff soll es nicht scheitern“, berichtet der pharmazeutische Leiter Dr. Philipp Hoffmann.

Trotz der Anstrengung, waren am Ende des Tages alle mit der Impfaktion zufrieden. „Jetzt freuen wir uns auf Sonntag, den dritten Advent, und dann geht am Montag der Impfalltag weiter“, erzählt eine erschöpfte Bittner-Schweter, die sich am selben Tag selbst noch hat „boostern“ lassen. Auch Monsignore Göbel fällt ein positives Fazit: „Das war eine tolle Zusammenarbeit und wir werden das bestimmt nochmal machen.“ Der nächste Termin wird dann voraussichtlich Mitte Januar stattfinden.