Impfgegner bringen Flyer mit Judenstern an Wahllokalen an

Erneut beschäftigt eine Aktion von Reichsbürgern in Bünde den Bielefelder Staatsschutz. In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte unter anderem Plakate an mehreren Bundestagswahllokalen angebracht, deren Inhalt sich gegen die Corona-Schutzimpfungen richtet. Besonders geschmacklos: Auf den Flyern ist auch ein Judenstern zu sehen.

Betroffen waren die Wahllokale im Bürgerbüro am Bünder Rathaus, an der Grundschule Hunnebrock und an der Pestalozzi-Förderschule in Hüffen. An den letzten beiden Gebäuden wurden die Schriftstücke an den jeweiligen Eingangsbereichen aufgehängt. Am Rathaus wurden die Flyer nach Angaben von Michael Kötter, Sprecher des Bielefelder Polizeipräsidiums, lediglich in den Briefkasten gesteckt.