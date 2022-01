Impfgegner starten jetzt am Bürgerpark

Nachdem die Impfgegner und Initiatoren des Telegram-Kanals „Bielefeld steht auf“ ihren Lichterspaziergang in der Bielefelder Innenstadt zunächst abgesagt haben, gibt es nun die Anmeldung für eine kleinere Variante. Treff ist um 18 Uhr der Bürgerpark.

Demo-Freitag in Bielefeld: „Bündnis gegen Rechts“ mit Online-Aktion vor dem Rathaus – Linke am Kesselbrink

Die Impfgegner planen an diesem Freitag nun doch einen Spaziergang.

Für den neuen Ort wird aktuell auf dem Telegram-Kanal geworben. Die Polizei hat den Termin bestätigt. Am Mittwoch habe ein privater Anmelder eine Versammlung unter dem Motto „OWL geht in Bielefeld spazieren – gegen die Spaltung der Gesellschaft“ für diesen Freitag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr angezeigt. Als Teilnehmerzahl sei 749 angegeben worden. Damit bliebe die Demonstration exakt unterhalb der Grenze, ab der eine Maskenpflicht und die 3G-Regel (geimpft-getestet-genesen) gilt.