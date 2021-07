Impfkampagne im Warburger HPZ erfolgreich

Mehr als 1000 Impfungen gegen Corona haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Gesundheit der Caritas Wohnen gGmbH in Warburg seit Januar verabreicht. Das teilt der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn e.V. (CWW) in einer Pressemitteilung mit.

Geimpft wurden demnach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl aus dem Wohn-, als auch aus dem Werkstätten-Bereich des CWW Paderborn und Bewohnerinnen und Bewohner des Heilpädagogischen Therapie- und Förderzentrums St. Laurentius in Warburg sowie Beschäftigte der Werkstätten im Kreis Höxter.

„Die Corona-Pandemie stellt für die Bewohnerinnen und Bewohner des HPZ St. Laurentius und die Beschäftigten der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen im Kreis Höxter eine enorme Belastung dar“, teilt der CWW mit. Gewohnte Strukturen und Abläufe hätten plötzlich verändert werden müssen, gemeinsame Aktivitäten hätten kaum noch ausgerichtet werden dürfen. „Und dazu kam noch das Wissen, dass Menschen mit Behinderungen ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus haben“, erklärt der CWW.

Umso größer sei die Erleichterung gewesen, als Anfang des Jahres klar war, dass man mit den Impfungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des HPZ starten konnte. Einen Monat später seien die ersten Mitarbeitenden aus den Betreuungsdiensten, der Therapie sowie dem medizinischen Dienst geimpft worden.

„Die Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Beschäftigten der Werkstätten hat Dr. Solveig Bauer-Gaber als unsere zuständige Ärztin durchgeführt“, wird Heike Schill-Fornefeld, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit des Geschäftsbereiches Wohnen, in der Mitteilung zitiert.

Dabei sei sie von einem Team von Mitarbeitenden aus dem Wohn- und dem Werkstätten-Bereich des CWW Paderborn unterstützt worden. Dieser guten Zusammenarbeit sei es zu verdanken, dass man jetzt auf eine sehr gute Impfquote bauen könne.

Die Koordination der Impftermine im HPZ St. Laurentius sowie in den Werkstätten an der Anton-Böhlen-Straße in Warburg für die Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen und Bewohner sei eine logistische Herausforderung gewesen. Dies habe man gemeistert.

„Wir haben etwas mehr als 1000 Impfungen und die regelmäßigen Schnell- und PCR-Tests selbst durchgeführt. Und das alles neben dem Tagesgeschäft“, führt Schill-Fornefeld aus. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zudem im Impfzentrum in Brakel geimpft worden. „Die Kooperation mit dem Impfzentrum Brakel war ebenso reibungslos wie die mit dem Kreis Höxter“, lobt Schill-Fornefeld.