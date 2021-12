Impfmarathon im Kreis Paderborn: 4788 Dosen verabreicht

Das Wunschziel von 7000 Impfungen wurde nicht erreicht, aber auch mit den 4788 Impfdosen, die am vergangenen Wochenende in der Sälzerhalle sowie bei vier weiteren mobilen Aktionen in Schloß Neuhaus, Bad Wünnenberg, Kirchborchen und Altenbeken verabreicht wurden, zeigt sich der Kreis Paderborn sehr zufrieden.

Großes Interesse an Impfnacht in Salzkotten und vier weiteren mobilen Aktionen

Auch in Altenbeken war das Interesse an der Impfaktion groß.

Am Freitagabend auf die Couch und Fernsehgucken? „Ich habe etwas Besseres vor!“ – das dachten sich wohl zahlreiche Menschen und ließen sich lieber in der Sälzerhalle impfen. Von 20 Uhr am Freitagabend bis 8 Uhr am Samstagmorgen – waren bei der Langen Impfnacht des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz alle Impfwilligen ab 12 Jahren willkommen. „Wir hatten keinerlei Leerlauf. Zu jeder Uhrzeit, ob um 21 Uhr abends oder um 3 Uhr morgens kamen Menschen, um sich impfen zu lassen“, freute sich Mandy Bittner-Schweter vom DRK.

Landrat Christoph Rüther machte sich selbst vor Ort ein Bild: „Es ist toll, was hier von allen gemeinsam geleistet wird. Jeder einzelne Mitarbeitende in der Impfstelle und bei den mobilen Aktionen trägt dazu bei, dass wir alle sicherer und geschützter sind.“

Allein 1847 Menschen haben sich in Salzkotten impfen lassen, 2941 andere bei den vier mobilen Aktionen des Impfmarathons. Nicht dazu zählen die etwa 1100 Impfungen in der Benteler-Arena und die, die bei einer weiteren Aktion in Hövelhof verabreicht wurden.

Und natürlich wird in der Sälzerhalle fleißig weitergeimpft. Bis Donnerstag, 23. Dezember, werden 1000 Termine pro Tag für alle ab 12 Jahren angeboten. Zusätzlich gibt es täglich rund 100 Termine für Kinder von fünf bis 11 Jahren. Zwischen den Jahren, vom 27. bis zum 30. Dezember, wir die Zahl der Termine für die Kinderimpfungen auf 288 pro Tag erhöht. Die Internetadresse für die Buchung: kreis-paderborn.de/impfen.