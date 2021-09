Impfpässe gefälscht

Ein Ehepaar aus Enger muss sich polizeiliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung gefallen lassen. Es hatte versucht, in einer Engeraner Apotheke einen QR-Code für einen digitalen Impfnachweis gegen Corona generieren zu lassen. Doch die Mitarbeiterin wurde misstrauisch.

Laut Polizei bemerkte die Mitarbeiterin der Apotheke an der Bäckerstraße, dass die Impfpässe der 58-jährigen Frau und des 59-jährigen Mannes nicht die entsprechenden Aufkleber der Chargennummer ihrer Covid-Impfung aufwiesen. Stattdessen war eine Nummer in das für den Aufkleber vorgesehen Feld gestempelt worden.

Die Einträge über die Impfungen stammen angeblich aus einer Arztpraxis in Bielefeld, jedoch fehlte in beiden Impfpässen die Unterschrift eines Arztes. Verwundert über diese unübliche Dokumentation, hielt die Mitarbeiterin Rücksprache mit der Arztpraxis. Dort wurde ihr bestätigt, dass die Impfungen nicht in der Praxis vorgenommen wurden.

Da es sich augenscheinlich um Fälschungen handelt, verständigte die Frau die Polizei. Die beiden Engeraner werden sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.

Im Falle eines Schuldspruchs kann bei Urkundenfälschung entweder eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden.