Impfskepsis hat tiefe Wurzeln

Die hohe Corona-Inzidenz in Espelkamp besorgt viele Menschen, auch in den umliegenden Städten und Gemeinden. Das Geschehen in der Stadt treibt die Infektionszahlen im ganzen Kreis nach oben, so dass Minden-Lübbecke aktuell (Samstag) mit 102,5 die zweithöchste Inzidenz in NRW hat.

Die hohe Corona-Inzidenz in Espelkamp besorgt viele Menschen, auch in den umliegenden Städten und Gemeinden. Das Geschehen in der Stadt treibt die Infektionszahlen im ganzen Kreis nach oben, so dass Minden-Lübbecke aktuell (Samstag) mit 102,5 die zweithöchste Inzidenz in NRW hat. In Espelkamp haben inzwischen 11,1 Prozent der Einwohner eine Corona-Infektion durchgemacht, im Bundesschnitt sind es 5,2 Prozent.